Le protezioni perimetrali svolgono un ruolo fondamentale, tanto in ambito civile quanto in quello industriale, ogni qual volta è necessario interdire una determinata zona al passaggio o comunque limitare l’accesso, così da controllare il transito verso macchinari o impianti e proteggere eventuali passanti da situazioni di possibile pericolo.

È quindi necessario che le protezioni perimetrali siano sufficientemente solide e difficili da oltrepassare in maniera tale da consentire una reale protezione dell’area delimitata ma, al contempo, possono anche richiedere rapidità di montaggio/smontaggio e flessibilità nella realizzazione. È proprio per tali ragioni che la loro realizzazione tramite barriere metalliche risulta particolarmente valida.

Una barriera metallica realizzata tramite pannelli in rete, anti dito per ridurre i rischi derivanti dall’uso di maglie troppo larghe, assieme a solide piantane che legano tra loro le barriere, assicurano la realizzazione di protezioni perimetrali efficaci e flessibili, tanto più se realizzate su misura, così da adattarsi al meglio agli ambienti più vari.

La variazione del tipo di ambiente, da dover circoscrivere con opportune protezioni, è spesso data anche dalle dimensioni nel loro complesso, oltre che dalla superficie in senso stretto. Non è raro, infatti, che ci si trovi a dover delimitare una zona che si estende per molti metri anche in altezza. Questo, per di più, comporta una serie di ulteriori accorgimenti per mantenere adeguato il livello sicurezza.

In caso si progettino protezioni perimetrali particolarmente alte è necessario prevedere l’impiego di opportuni sistemi di salvaguardia anche per coloro che si trovano ad operare all’interno delle protezioni stesse o al di sotto. È opportuno, infatti, che le protezioni siano dotate di sistemi anti caduta lungo eventuali passerelle o comunque nelle zone sopraelevate, così da consentire a chi si trova al loro interno di poter agire nella massima sicurezza e scongiurando, allo stesso tempo, che l’eventuale caduta di corpi al di sotto delle protezioni possa creare situazioni di pericolo a danno di chi si trova nelle immediate vicinanze.

E per mantenere alto il livello di sicurezza delle protezioni perimetrali e permettere di avere un valido controllo degli accessi nelle aree delimitate, è necessario poter contare su un valido sistema di chiusura degli ingressi alla parte interna delle protezioni stesse. Infatti la scelta di tali sistemi, oltre a dover avere precisi requisiti, deve anche consentire un accesso semplice a chi lo utilizza ed una modulabilità ampia a chi lo progetta per andarsi ad integrare a dovere nel sistema di protezioni perimetrali che si trova a dover “sorvegliare”.