Tutti i vantaggi degli espositori avvolgibili per una buona comunicazione aziendale

A chi nel corso della sua carriera lavorativa non è successo di dover presentare la propria azienda o il proprio prodotto, o di dover parlare di un progetto o una realtà innovativa? A tutti è capitato almeno una volta, così come a tutti almeno una volta è capitato di doverlo fare in una stanza irrimediabilmente brutta o spoglia. Si tratta di una di quelle situazioni un po’ imbarazzanti che si superano abbastanza facilmente, ma che comunque possono essere altrettanto facilmente evitate prestando attenzione e cura alla cosiddetta scenografia: l’ambiente cioè in cui la presentazione o il discorso andranno a svolgersi. Per quanto si tratti di un aspetto marginale dell’apparato comunicativo, infatti, è pur vero che un ambiente curato e confortevole trasmette di primo acchito un’impressione molto positiva della realtà che si andrà a presentare. Al contrario, una stanza spoglia, senza nulla all’ingresso che possa in qualche modo “introdurre” la platea all’ascolto o alla visione, o comunque un ambiente anonimo e vuoto rischiano di ottenere l’effetto opposto, generando una vaga sensazione di disinteresse. Per questo motivo, quando si analizzano e programmano le strategie comunicative di un prodotto o di un’azienda, tali aspetti non possono essere presi sottogamba perché potranno andare ad influire in modo sfavorevole su quanti vi ascolteranno o vedranno.

Tale regola, in realtà, vale per qualsiasi ambiente, fisico o virtuale che sia. Se si considera il fatto che la comunicazione oggigiorno viaggia sul doppio canale della realtà fisica e del mondo web, si può tranquillamente affermare che una stanza spoglia e anonima durante un discorso o una presentazione equivale ad un sito vecchiotto e lento, oppure ad una pagina Facebook con immagini sgranate e post sgrammaticati: per quanto il prodotto sia buono, l’impressione che ne viene data non è poi così positiva. Si tratta di una attenzione e di una cura (o di una mancanza delle stesse) verso il cliente finale che verranno automaticamente traslate anche sul servizio o prodotto che offrite ed è quindi importante prestarci un occhio particolare.

A tal riguardo, può essere una buona idea progettare e far realizzare alcuni espositori avvolgibili che parlino della vostra azienda. Gli espositori avvolgibili – definiti anche con termine tecnico “roll-up” – offrono infatti una serie di vantaggi da prendere in considerazione:

sono pratici e maneggevoli. Poiché si possono avvolgere e svolgere a seconda della necessità, non richiedono le tempistiche di montaggio degli striscioni o dei pannelli pubblicitari: possono infatti essere aperti in cinque minuti e richiusi altrettanto facilmente. Inoltre, essendo realizzati in pvc, sono molto leggeri e possono essere trasportati con agio.

Occupano poco spazio. Gli espositori avvolgibili, una volta chiusi, occupano uno spazio veramente ridotto, permettendone così la facile riposizione in attesa di un successivo utilizzo. Questo è un aspetto da non sottovalutare, specialmente per chi non può avere a disposizione spazi ampi per la propria attività.

Sono comodi. Sia le ridotte dimensioni che la facilità di trasporto permettono di portare con sé i roll-up per le presentazioni, le fiere o i discorsi: posizionati all’ingresso della sala o dello stand, oppure a fianco del tavolino dove si svolge l’attività, aiutano a dare un tocco non indifferente di professionalità a qualunque ambiente.

Possono essere usati sia in interno che in esterno.

Possono essere monofacciali o bifacciali, ampliando così le possibilità comunicative.

