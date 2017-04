La capitale ceca è teatro di moltissimi eventi nel periodo primaverile: parti alla volta di Praga e divertiti

Se si sta cercando una meta originale dove trascorrere le vacanze pasquali o dove sfruttare il ponte del 25 aprile si potrebbe considerare una delle tante città europee come destinazione per le proprie vacanze: l’Europa ha veramente molto da offrire sotto tutti i punti di vista, sia che si voglia trascorrere il soggiorno in tranquillità, sia che ci si voglia scatenare partecipando a vari eventi.

Una città che ben si presta a essere designata come meta per una vacanza primaverile è senza dubbio Praga: la capitale della Repubblica Ceca è infatti una delle destinazioni più gettonate – in particolare dai giovani – negli ultimi tempi, grazie al fatto che è una città molto economica sotto tutti i punti di vista e molto ben servita per quanto riguarda i trasporti. Raggiungere Praga è infatti molto agevole, grazie alle rotte dei numerosi voli low cost che raggiungono l’aeroporto di Praga ogni giorno; è poi possibile raggiungere comodamente il centro di Praga grazie al servizio autobus che collega Praga aeroporto al cuore della capitale, così da minimizzare i costi e le spese.

Una volta raggiunta Praga molte sono le attività a cui ci si può dedicare, dalla visita ai monumenti, alla scoperta dei luoghi più inusuali, al giro per locali, alla visita dei musei o anche alla semplice esplorazione della città, che è in sé molto bella. Durante la stagione primaverile, comunque, a Praga si tengono diversi eventi caratteristici legati soprattutto al tema della Pasqua che è molto piacevole scoprire: sicuramente spiccano come attrattiva principale i mercatini di Pasqua che vanno da metà marzo al lunedì di Pasquetta e ospitano bancarelle fornite di prodotti tradizionali, spettacoli dal vivo e alcuni spettacoli dello zoo per bambini. Lo zoo di Praga in particolare è la destinazione privilegiata dai bambini, in quanto questi ultimi possono divertirsi colorando le uova pasquali, preparando da soli le focacce pasquali e giocando con agnelli e pulcini.

Se invece si vuole magari partire con l’occasione del ponte del 25 aprile e prolungare la vacanza fino a maggio si potrà godere di altri spettacolari eventi, come ad esempio il Festival internazionale di musica per la primavera di Praga, il più antico festival di musica classica che si tiene ogni anno dal 12 maggio al 4 giugno. Per i più festaioli invece sarà possibile partecipare alle Majales, le tradizionali feste studentesche che si tengono all’aperto a partire da maggio per celebrare la primavera, l’amore e la vita dello studente; c’è poi anche il Prague Food Festival, che si tiene presso i giardini Reali del Castello di Praga e promuove tanto la cucina internazionale quanto quella ceca. A chiudere il cerchio ci sono la festa della birra ceca e il Festival delle micro-birrerie, che si tengono rispettivamente nel parco Letná e il Monastero Břevno e sapranno soddisfare tutti gli appassionati di questa bevanda dal colore dorato.