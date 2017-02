Acquistare gomme online: cosa bisogna sapere

Anche a te fanno gola le offerte gomme auto presenti sugli store online ma non sei esperto del settore? Tranquillizzati, in realtà non c’è nulla di complicato, basta solo sapere come muoversi e dove cercare le informazioni richieste.

I dati sulla gomma

Prima di tutto, bisogna chiarire che gli pneumatici devono essere scelti in relazione alle caratteristiche del veicolo. Sul libretto di circolazione e su quello di istruzioni sono riportate tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Di solito, viene riportata una stringa simile alla seguente:

205/55 R16 91H

Nel nostro esempio, 205/55 sono indicativi, rispettivamente, della larghezza e dell’altezza della sezione della gomma; 16 è la dimensione in pollici del cerchio, preceduta da indicazioni sulla tecnica di costruzione (nel nostro caso R indica ‘radiale’). Gli ultimi due parametri indicano indice di carico (91) e indice di velocità (H).

Rispettare le indicazioni

I dati relativi a larghezza, altezza e raggio del pneumatico devono essere rispettati pedissequamente. Gomme con dimensioni non adatte al modello possono creare seri problemi di equilibratura o persino di inserimento nello spazio apposito.

Indice di carico

L’indice di carico fa riferimento al peso massimo che il mezzo può trasportare e deve essere letto facendo riferimento a una specifica tabella di corrispondenza. Nel nostro caso, il numero 91 corrisponde a 615 kg. L’indice di carico può essere pari o superiore a quello indicato ma mai inferiore.

Indice di velocità

L’indice di velocità esplicita la velocità massima che una vettura può sostenere a pieno carico e, anche in questo caso, occorre avvalersi della relativa tabella di corrispondenza. Come nel nostro esempio, la H corrisponde a una velocità limite di 210 km/h. L’indice di velocità deve essere uguale o più alto di quello indicato sul libretto, fatta eccezione per le gomme invernali, per cui è concesso utilizzare gomme con un indice di velocità inferiore, purché non al di sotto di Q (160 km/h).