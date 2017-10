Perché il noleggio lungo termine

Che cos’è il noleggio lungo termine

Il noleggio lungo termine è una formula molto usata perché consente di ottenere alcuni vantaggi e di eliminare gli oneri di solito collegati alla proprietà di un mezzo. Anche se i nuovi trend puntano soprattutto sul car sharing e sulla condivisione, queste soluzioni non sono adatte ai professionisti che lavorano con il proprio mezzo e per le aziende. In particolare il noleggio lungo termine viene scelto principalmente dalle società che necessitano di una flotta aziendale, anche se di piccole dimensioni. Si differenzia dal leasing perché si ha l’utilizzo dell’automobile o del mezzo oggetto del contratto a un costo prefissato e per un determinato periodo di tempo. L’importo da pagare è comprensivo di tutti gli oneri (finanziari, di manutenzione, assicurativi e assistenziali) che derivano dall’uso del mezzo stesso. Al term

ine della validità del contratto il mezzo viene restituito, quindi il noleggiatore non ne avrà mai il possesso. Al tempo stesso la società di noleggio garantisce sempre la piena mobilità, fornendo una vettura sostitutiva in caso di guasti. In genere il contratti ha una durata tra i 36 e i 48 mesi e fissa la soglia di chilometraggio sui 48.000-60.000 km in base alle esigenze del cliente.

Perché optare per un noleggio lungo termine di mezzi e macchinari

Il noleggio lungo termine di un’auto oppure di un qualunque mezzo consente alla società o al privato che si avvale di questo servizio di dover pagare personalmente soltanto il carburante e le eventuali contravvenzioni. Infatti questa formula è omnicomprensiva di tutti i servizi ordinari e straordinari. (http://www.gazzetta.it/Passione-Motori/Auto/18-01-2016/noleggio-lungo-termine-leasing-ecco-chi-conviene-cosa-intervista-mocarelli-140309161472.shtml) Tuttavia bisogna tenere a mente che, se si opta per una locazione puramente finanziaria, rimangono a carico del conduttore tutti servizi e gli adempimenti relativi all’uso del mezzo. La soluzione del noleggio è vantaggiosa anche per i privati in quanto permette di verificare personalmente e nel lungo periodo i pregi di una vettura. A questo punto è possibile decidere di acquistarla nel caso in cui la propria disponibilità finanziaria lo

permetta oppure si noleggia un nuovo modello più moderno ed efficiente.

Quali sono i vantaggi

Il noleggio lungo termine permette ai possessori di partita IVA e non notevoli risparmi rispetto alla proprietà della vettura. I risparmi possono ammontare anche al 30% delle spese collegate alla gestione e all’uso dell’auto, soprattutto se si tende a cambiarla dopo 5 anni perché non in linea con i tempi e con le prestazioni richieste. Questa soluzione è particolarmente apprezzata da chi lavora con il proprio mezzo. Inoltre si elimina il problema di dover rivendere l’usato oppure di dover scegliere un’azienda produttrice che ne permetta il ritiro. Un altro vantaggio che il noleggio lungo termine garantisce ai consumatori è la certezza del costo: infatti per tutta la durata del servizio bisogna corrispondere unicamente il canone mensile. Al tempo stesso si evitano gli inconvenienti e le spese relative a eventuali guasti in quanto si ha subito a disposizione una vettura sostitutiva senza

costi aggiuntivi e la manutenzione è a carico della società noleggiatrice. Proprio per questo motivo la formula è particolarmente apprezzata dalle aziende: infatti consente di indicare con certezza all’interno del proprio budget il costo riguardante la gestione e l’utilizzo della flotta per l’intero periodo coperto dal contratto.