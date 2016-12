Alla scoperta dei prodotti anallergici ed antiacaro

Pubblicato il alle 10:05 in

Oggi andiamo alla scoperta di tutte le potenzialità dei cuscini e piumini anallergici grazie alle testimonianze di alcuni esperti a cui abbiamo posto delle domande.

Guanciali, piumini anallergici, coprimaterassi e federe: quali sono migliori marche per questa serie di prodotti?

Molto spesso capita di abusare della parola “anallergico” nel mondo del riposo.

La maggior parte dei trattamenti speciali quasi sicuramente possono essere definiti “anallergici”, ma la domanda da porsi in questa occasione è la seguente: quanto durerà l’efficacia di tale trattamento?

L’acaro della polvere – che visto al microscopio si presenta come un tipo particolare di ragnetto – è piuttosto robusto e molto fastidio. Questo non muore, se non attraverso un bucato con temperature superiori ai 60 gradi.

In questo frangente ha poca importanza il fatto che il prodotto sia anallergico se il materiale con cui è realizzato il prodotto non supporta temperature di lavaggio superiori ai 60 gradi. Così facendo purtroppo non c’è rimedio…

Ma qual è la marca migliore presente in commercio?

Gli esperti affermano che senz’altro la marca migliore sia la Bioallergen, un’azienda leader in Italia, che propone prodotti molto specifici, garantiti dal punto di vista anallergico e antiacaro non solo all’atto dell’acquisto, ma addirittura per i 20 anni successivi. Questo è reso possibile grazie alla creazione di prodotti lavabili fino a 90 gradi.

L’azienda vende anche federe per guanciali, copripiumini e coprimaterassi. Il loro acquisto può essere facilmente effettuato sul sito ufficiale e la spedizione è sempre gratuita e disponibile in tutto il territorio nazionale.

Quanto è importante per il cliente finale che i prodotti di questo settore siano anallergici?

La stessa questione sempre a detta degli esperti varrà chiaramente per i piumini e i restanti prodotti. Non basta quindi che questi presentino materiale anallergico, ma la questione fondamentale è che il materiale, interno ed esterno, sopporti temperature superiori ai 60 gradi.

E per quanto riguarda le tende, le fodere e gli altri prodotti?

Se si è in possesso di tende, fodere, indumenti, materassi sfoderabili e piumoni che non siano in grado di sopportare un lavaggio di almeno 60 gradi la giusta soluzione è far riferimento ad un prodotto denominato demite.

Si tratta di un additivo che uccide l’acaro della polvere anche ad acqua fredda. Purtroppo, è un prodotto non molto facile da trovare e piuttosto costoso. Ma una volta acquistato, garantisce l’integrità dei prodotti suddetti.

Esistono diverse alternative per sconfiggere gli acari ed assicurare il massimo livello d’igiene ai prodotti utilizzati per il nostro riposo. Le soluzioni proposte dagli esperti assicurano articoli eccellenti, tutti anallergici ed antiacaro.