Amici a 4 zampe in macchina? Ecco il salva baule

Per risolvere in un sol colpo il problema di trasportare il proprio cane in auto mantenendo il bagagliaio in ordine, si può utilizzare un pratico salva baule, si tratta di un prodotto che consiste in una protezione da stendere e su cui far accomodare Fido, realizzata in poliestere 100% e con due cuscinetti laterali, che rendono l’accessorio pratico e confortevole. Esso si può unire tramite zip ad una sorta di parete in poliestere, in modo da proteggere il retro dei sedili ed offrire 4 grandi tasche dentro cui inserire in ordine tutti gli oggetti necessari: guinzaglio, giochi, spazzole e quant’altro.

Tale salva baule si caratterizza per avere tutti gli angoli dotati di chiusure in velcro, ciò garantisce una maggiore stabilità, anche in virtù del fatto che è possibile fissare il telo con i passanti ai poggiatesta dei sedili posteriori. Inoltre il telo protettivo risulta facile da installare e da pulire (può essere lavato a mano a 30° C), ma tendenzialmente mantiene il baule pulito e ordinato, grazie al suo materiale rivestito con PVC robusto ed impermeabile.

L’accessorio risulta ideale anche per il trasporto di utensili, attrezzature da giardinaggio, piante, attrezzature sportive e molto altro, dunque è in grado di svolgere ulteriori funzioni oltre a quella di trasportare il vostro amico a 4 zampe, insomma si tratta di uno strumento universale e adatto a vetture standard a livello di dimensioni. Questo telo si adatta angolo dopo angolo alla forma del bagagliaio dell’auto e non rilascia cattivi odori, senza dimenticare che consente di non doversi preoccupare di cosa c’è dietro, ma solo della strada davanti.

Infine, volendo trovare le 3 caratteristiche fondamentali che un salva baule deve avere, per fare la scelta giusta, abbiamo: l’igiene, la resistenza e la sicurezza.

Per quanto concerne l’igiene, la protezione del salva baule deve avere dei margini in rilievo alti qualche centimetro, per trattenere liquidi o altre sostanze garantendoti in ogni momento una facile e immediata manutenzione, mediante un semplice getto d’acqua. A livello di resistenza, deve essere in grado di auto resistere all’acqua, agli oli, alle sostanze chimiche, al sole e agli sbalzi di temperatura. Per la sicurezza è bene che l’accessorio sia disegnato su misura e non si muova, evitando così il movimento degli oggetti presenti all’interno del bagagliaio, questo anche grazie alla presenza di un tappetino antiscivolo presente al centro d baule, in modo che l’unico rumore ascoltabile sia quello del proprio motore.