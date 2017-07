Ferramenta: online o in negozio?

Uno studio recente, effettuato nel 2015 da Confindustria Digitale, ha rilevato che il commercio elettronico, nel nostro Paese, rappresenta una fetta di PIL pari a 6,6 punti. Un mercato che darà lavoro ad ulteriori 700.000 persone in un lustro.

Il mercato del B2C (Business to Consumer), quello che avviene fra un’azienda e un consumatore, si è sviluppato intorno a mercati che si prestano molto a questo tipo di transazione, come: l’editoria, il digitale e i supporti informatici. Tuttavia, le potenzialità del mercato sono ancora da sfruttare e anche beni più tradizionali trovano la loro via sull’autostrada dell’e-commerce.

La ferramenta, come molti settori “tradizionali”, sta allargando le sue proposte al mondo del web.

Acquistare online o direttamente in negozio?

Il dilemma che interessa l’acquirente, sia che si tratti di ferramenta o di un altro bene, è rappresentato da due fattori: la serietà del venditore e la sicurezza della transazione. Pensieri, questi, che sono preminenti in chi deve decidere se effettuare un acquisto online o recarsi direttamente in negozio.

Molto conta la generazione di appartenenza del potenziale acquirente: i cosiddetti “Millennials” hanno una maggiore propensione all’acquisto sul web, contrariamente alle generazioni precedenti. Questo, però, non deve trarre in inganno: l’incauto acquisto è sempre esistito, anche ai tempi del grammofono.

Assodato, quindi, che internet non è il bosco di Cappuccetto Rosso, con un’orda di lupi ad attenderci dietro l’angolo, la prudenza deve dettare le nostre azioni.

La ferramenta: online o in un negozio “fisico”?

La ferramenta, con l’immensa diversificazione dei prodotti che propone, è un tipico esempio delle potenzialità del commercio online. Rivolgersi ad un negozio online di ferramenta può rappresentare la valida alternativa allo spostamento fisico in un negozio. Il viaggio “virtuale” all’interno di una ferramenta, stando comodamente seduti in poltrona, non è un elemento da sottovalutare. Inoltre, come per tutti i negozi online, anche in questo caso si può accedere subito alla pagina che tratta gli articoli oggetto dell’interesse del cliente. Non sono necessarie code, ricerca del settore all’interno del negozio, tempi di viaggio per l’andata e il ritorno e costi di carburante. Tutto si può fare comodamente da casa: verificare la disponibilità del prodotto, controllarne le caratteristiche tecniche, il suo costo e, eventualmente, ordinarlo. Pochi giorni e arriverà a casa del cliente.

Come già accennato, prioritario è affidarsi a venditori che abbiano dato prova di serietà ed organizzazione, a tutti i livelli. Un negozio online di ferramenta affidabile non può prescindere da questi fattori.