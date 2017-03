Illuminazione a led tra risparmio e design

Il mercato dell’illuminazine a led è protagonista di grandissime innovazioni per quanto riguarda l’arredamento: come preannunciano i trend che saranno presentati ad EuroLuce 2017, il salone internazionale della luce a Milano in apertura ad aprile, il futuro del led è…brillante!

L’illuminazione è destinata a divenire sempre meno un elemento pratico e scontato e sempre più una forma d’arte e di design che sottolinea lo stile e l’aspetto della casa. La luce al led è molto più brillante e piacevole di quella tradizionale, illumina meglio e conferisce agli ambienti un senso gradevole di ordine. Grazie al bassissimo consumo di questo tipo d’illuminazione è persino consentito lasciare le luci accese durante la notte, cosa impensabile con l’illuminazione tradizionale. Il grandissimo risparmio energetico che si ottiene coi led non è solo un vantaggio per i singoli ma lo è per l’intera collettività: i led non impattano in modo massiccio sul consumo energetico nazionale, come invece fanno le vecchie lampadine, che riescono a trasformare in luce solo il 10% dell’energia elettrica che consumano. A causa di questo grande spreco di energie l’Unione Europea si è finalmente decisa, grazie alla famosa direttiva 1194, a incentivare l’illuminazione led nelle abitazioni e nell’ambito dell’illuminazione stradale.

Ma quali sono i prodotti di punta e le ultime tendenze? Ecco cosa ci consiglia Vendita-Illuminazione, sito specializzato nella vendita di prodotti per l’illuminazione a led.



I nuovissimi trend dell’arredamento di luce consistono nell’utilizzo di led colorati posizionati strategicamente in determinati punti per valorizzare l’ambiente e creare diversi effetti, spesso controllabili tramite dispositivi via cloud per dare vita a comando ad atmosfere colorate e accattivanti. Molto pratiche e amate le strisce a led che si trasformano in un caleidoscopio di colori se montati con semplicità sulla cornice di uno specchio: effetti creativi si possono ottenere anche con l’effetto ottico di rifrazione su un tavolino di vetro, e sono consigliati per una casa contemporanea, giovane dinamica e molto trendy. La versatilità del led si presta bene a creare giochi di luce anche sui pavimenti, con led colorati incorporati nelle piastrelle del pavimento per sottolineare un percorso, o i gradini delle scale. Queste soluzioni suggestive sono solo alcune delle proposte d’arredamento che è possibile realizzare a basso costo con i led, contando sulla loro grande versatilità. Il led è il trend definitivo dell’illuminazione e dell’arredamento che verrà, alfiere di una filosofia che vede la casa non più come luogo isolato e separato dal mondo ma come microsistema ecologico inserito nel macrosistema del mondo e ideato appositamente per essere ecosostenibile in ogni aspetto, il tutto senza sacrificare la cura dell’interior design, attuale e ricercato, che vede nei sistemi d’illuminazione a led per la casa il suo coronamento ideale in termini di colori, ambiente e creatività.