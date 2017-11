Parquet pavimenti: cosa conviene sapere

Il legno è un materiale che si adatta a vari utilizzi: c’è però chi lo preferisce per rifinire i pavimenti in casa, perché dà un’idea di calore e accoglienza.

Forse non tutti sanno che esistono vari tipi di parquet, e che conviene conoscerli prima di effettuare una scelta di acquisto.

Principali essenze per la realizzazione di un parquet

Se l’ambiente domestico è poco luminoso e si desidera un parquet non verniciato è preferibile optare per essenze di legno chiaro, come l’acero (nelle diverse accezioni di acero canadese, acero europeo, frassino, faggio, larice).

A seconda delle stanze in cui vanno posizionati i pavimenti si può optare per un parquet realizzato con specie legnose di tonalità rossastra come il ciliegio, l’acacia, abete americano o Douglas, padauk, merbau e altre tipologie di legno africano.

Per arredare uno studio professionale, ad esempio, il legno più adatto è senz’altro quello scuro come il wengè e l’afromosia.

C’è chi preferisce le tonalità gialline oppure color cioccolato: tra queste le essenze della quercia e del noce sono le più diffuse.

Pavimenti in parquet: la ditta Scarpa a Marghera

Sono tanti i vantaggi per chi decide di acquistare i pavimenti in parquet per la propria casa o ufficio. Per chi desidera arredare con parquet a Padova ci sono parecchie ditte specializzate, tra cui ScarpaAlessandro Parquet, che ha sede a Marghera (a pochi chilometri da Venezia).

La sua specialità è la pavimentazione in parquet per interni, ed infatti mette a disposizione dei clienti un’esperienza ventennale in questo settore.

Uno staff formato da personale tecnico esperto saprà fornire validi consigli su quale tipo di parquet scegliere per valorizzare al meglio il proprio ambiente domestico o professionale. Vi è la possibilità, inoltre, di richiedere un preventivo gratuito.

Rivestimenti per scale interni ed esterni

Per realizzare scale adatte per interni ed esterni è necessario possedere perizia e professionalità: il rivestimento di scale è uno dei servizi offerti dalle aziende specializzate, come Scarpa Alessandro Parquet Padova, che da vent’anni assiste i clienti nella realizzazione di scale rivestite in legno e altri materiali simili.

Le scale in un appartamento sono funzionali e utili, ma rappresentano un fattore estetico in grado di valorizzare l’ambiente.

Quindi, vanno rifinite con grande attenzione e maestria. Se per gli interni può andare bene il parquet (tradizionale o prefinito), per gli esterni il materiale più adatto è senz’altro il legno composito.

Valide alternative al parquet

Una validissima alternativa al parquet in legno è rappresentata da quello in gres porcellanato, che a livello estetico è assai simile al legno naturale. Il suo costo parte da circa 15 euro al metro quadro.

Per chi vuole risparmiare c’è anche il laminato effetto parquet, costituito da uno strato di legno non pregiato sul quale viene applicata una materia plastica in grado di riprodurre l’effetto legno.

Il prezzo del laminato ricalca in genere quello del gres porcellanato, quindi sui 15 euro al metro quadro.

Anche questi tipi di materiali hanno bisogno di manutenzione periodica e, dopo qualche tempo, di un restauro. I costi di tali operazioni, però, sono senz’altro inferiori a quelli che si sostengono per il parquet in legno.