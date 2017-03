Due super modelle per LIU JO

Chi non conosce il marchio Liu Jo, il noto brand dell’abbigliamento Made in Italy? Di anno in anno, di stagione in stagione le collezioni di abiti, accessori e scarpe Liu Jo si è arricchita di forme, colori e capi sempre più ricercati e raffinati, che piacciono alle donne più giovani ma anche alla donna più adulte. Ma nell’immaginario comune il capo alla moda che tutti ricordano è Bottom up, il jeans più amato dalle donne, quello che aderisce come una seconda pelle valorizzando le forme naturali. Vera e propria icona della moda, Bottom up fu lanciato qualche anno fa ed ebbe un grande successo presso il pubblico femminile per la sua capacità di risaltare le forme, slanciare la figura, contenere qualche rotondità di troppo. Un successo mai finito anche grazie a una sapiente campagna di comunicazione che ha saputo, con continuità nel tempo, mettere in evidenza il valore del jeans e lo stile senza tempo di un capo che non deve mancare nell’armadio di una donna, perchè adatto a ogni occasione. Nel 2014 l’azienda di origine modenese dedicò a Bottom Up una campagna di comunicazione incentrata su uno spot che presentava la fibra T400 del denim grazie alla quale l’effetto vestibilità era assicurato e il jeans manteneva il fit perfetto a lungo.

Martha Hunt e Jasmine Tookes testimonial LIU JO

Oggi Liu Jo punta ancora sul successo del suo favoloso jeans Bottom Amazing Fit con una nuova campagna pubblicitaria che vede testimonial le due super modelle Martha Hunt e Jasmine Tookes. Una campagna pubblicitaria che incentra l’attenzione sulla vestibilità di questo mitico jeans, indossato alla perfezione dalle due modelle e capace di valorizzare la bellezza di ogni donna. Un jeans che è sintesi tra eleganza, praticità, vestibilità e femminilità.

Alla base di questa evoluzione c’è una scelta tecnica ben precisa e cioè una particolare fibra bi – stretch Isko Blue Skin™ che garantisce aderenza, comodità, adattabilità alla corporatura. Ce n’è per tutti i gusti e per tutti gli stili: Liu Jo presenta il Divine - gamba skinny e vita alta – il Magnetic - gamba slim e vita regular -e poi ancora i modelli Monroe - gamba skinny, vita regular e caviglia scoperta – Fabulous - gamba skinny e vita regular – e infine Noble con gamba straight e vita regular. I modelli sono disponibili in diverse tonalità medie, scure e chiare.

Un jeans che possiamo definire a tutti gli effetti cool, perfetto equilibrio tra stile e tecnica, tra innovazione ed eleganza. Bottom Up Amazing Fit è perfetto per la donna moderna e dinamica, ma anche per la donna che non rinuncia al divertimento o a vivere con gusto ogni momento della sua giornata. Si accompagna con raffinatezza ed eleganza alle scarpe basse come ai tacchi, all’outfit sportivo così come all’outfit più ricercato.