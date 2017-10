Capsule Lavazza Blu: non solo per il caffè

Quello del caffè è per gli italiani un vero e proprio rito. Gli italiani preparano il caffè con amore e per loro vedere uscire questa calda bevanda capace di donare un’intensa energia dalla macchina che hanno deciso di acquistare è un momento carico di emozione, di aspettative, un momento in cui il palato si prepara a degustare una tazza di vero e proprio oro, per il corpo così come per la mente. Gli italiani assaporano il caffè al mattino appena svegli, durante le pause dal lavoro, dopo pranzo, dopo cena, in ogni momento della giornata in cui risulta possibile, al bar così come a casa ovviamente. E a casa non è possibile scendere a compromessi, il caffè deve cioè essere proprio come quello del bar, gustoso, cremoso, avvolgente. Per riuscire ad ottenere tutto questo, molti italiani fanno affidamento sulla Lavazza, un nome che è sinonimo di gusto, tradizione, affidabilità. Le macchine che la Lavazza offre sono eccellenti, di alta qualità, e permettono di dare vita ad un caffè di elevato livello grazie alle capsule appositamente realizzate.

Le capsule Lavazza Blu sono disponibili in un’ampia gamma di varianti, così da rispondere al meglio ad ogni possibile esigenza. Le capsule espresso intenso sono la scelta ideale, ad esempio, per tutti coloro che sono alla ricerca di un caffè cremoso, deciso, dal retrogusto davvero molto persistente mentre le capsule espresso vigoroso offrono un sapore più forte, molto più simile a quello della tradizione del Sud Italia, con note caramellate e un’eccellente corposità. E per coloro che invece sono alla ricerca di una dolcezza intensa ci sono le capsule espresso dolce 100% arabica, per un caffè dolce, aromatico e davvero molto cremoso.

Questi sono solo alcuni dei sapori disponibili, ma le capsule Lavazza Blu non permettono solo di dare vita ad un buon caffè. Sono disponibili infatti anche capsule per la preparazione dell’orzo, del thè al limone, alla pesca o ai frutti di bosco, del ginseng, del latte e della cioccolata calda, tante diverse capsule insomma per bevande ideali per tutta la famiglia e per ogni momento della giornata. Perché le bevande calde sono ormai state riscoperte dalle famiglie italiane che riescono grazie ad esse a ritagliarsi dei momenti di incredibile rilassamento, momenti piacevoli da trascorrere insieme, in cui dimenticarsi dello stress e dei pensieri che la propria routine quotidiana purtroppo crea, in cui rallentare, assaporare il bello che la famiglia è in grado di donare, chiudersi nella propria casa, in quella tana che è fonte di dolcezza e di protezione.

Vi consigliamo di acquistare tutte le varietà di capsule Lavazza Blu direttamente online. Sul web infatti trovate prezzi davvero concorrenziali, senza dimenticare poi che avete la possibilità di effettuare i vostri acquisti comodamente dal computer, dal tablet e dallo smartphone in pochi semplici click. Ovviamente riuscire a scovare la capsula perfetta per le proprie esigenze e per il proprio gusto è importante, ma a nostro avviso una piccola scorta di ogni tipo di cialda non è una scelta sbagliata. Così infatti potrete disporre di un caffè per ogni umore, per ogni giornata, per ogni diverso momento di relax che volete concedervi. Così inoltre potrete disporre della cialda perfetta per ogni persona che farete accomodare tra le quattro mura della vostra casa, così da trasformarvi nei migliori padroni di casa del mondo intero.