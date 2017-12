Dagli artisti alle cabine foto per matrimoni: tante idee per intrattenere i vostri invitati

Si avvicina il giorno del vostro matrimonio, siete in piena fase organizzativa e logistica, avete deciso abito, location, fiori e bomboniere ma vi state ancora arrovellando sull’ultimo dettaglio, quell’aspetto che rischiava di sfuggirvi e a cui ora non riuscite a trovare una soluzione adatta: l’intrattenimento degli ospiti. Quella dell’intrattenimento degli invitato è una questione spesso dibattuta, nonché uno degli aspetti più sottovalutati nella preparazione del matrimonio: i sostenitori del ricevimento di nozze in stile tradizionale vi diranno che non è fondamentale, che l’importante è la cerimonia e che il matrimonio non deve trasformarsi in un luna park, mentre chi propende per feste più originali e briose preferisce offrire ai propri invitati occasioni di svago e divertimento, rendendo il proprio giorno più bello allegro e coinvolgente.

Quale che sia la vostra opinione in merito, è pur vero che organizzare un po’ di intrattenimento per gli ospiti è un dettaglio che può fare la differenza. Il ricevimento di nozze tende infatti ad andare per le lunghe e spesso capita che gli invitati non si conoscano tutti tra di loro: ecco allora che l’intrattenimento può essere il modo perfetto per spezzare la giornata, creare complicità e – non da ultimo – regalare ai festeggiati il ricordo di una festa spensierata.

Ma quali possono essere i modi migliori per coinvolgere gli invitati del vostro matrimonio? Vediamo insieme alcune idee originali e simpatiche.

Intrattenimento artistico. Perché non invitare un un ritrattista o un caricaturista per intrattenere i vostri ospiti? È un’idea discreta e raffinata, che permetterà di dare un tocco artistico alla festa e di divertire gli invitati in modo unico. Che si tratti di caricature buffe, di ritratti realistici o di bozzetti a carboncino o acquarello, ciascun invitato potrà scegliere se posare o meno e potrà portarsi a casa un disegno originale. Gli sposi possono anche raccogliere tutti i disegni in un album dedicato, per ricordarsi del momento.

Musica dal vivo. La musica non manca mai ad una festa di matrimonio, ma invece che puntare alla classica orchestra di valzer e balli di gruppo, perché noi coinvolgere una band rock, un complesso blues oppure un gruppo di musica folkloristica, a seconda dei vostri gusti?

Giochi di prestigio. Per divertire grandi e piccini, per coinvolgere tanto i bambini quanto gli adulti, potreste ingaggiare un illusionista o un prestigiatore per ravvivare i momenti tra una portata e l’altra, oppure per distrarre i bimbi nei momenti di lunga attesa al ristorante. Tra carte da indovinare, coniglietti nel cappello e giochi di magia, il divertimento è assicurato.

Photo booth e cabina foto matrimoni. È una moda che viene dagli Stati Uniti, ma se sta prendendo tanto piede anche in Italia un motivo c’è. Si tratta infatti di una forma di intrattenimento allegra, briosa, assolutamente personalizzabile e versatile. I photo booth sono infatti dei veri e propri set fotografici allestiti ad hoc per la festa o la cerimonia richieste: si compongono di un’ambientazione, una serie di accessori e una macchina fotografica o videocamera. Ovviamente, l’utilizzo e la tipologia del photo booth dipenderà dalle richieste degli sposi: potrete quindi scegliere se avere uno sfondo ad hoc, se optare per una cabina da foto in stile fototessera e decidere quali accessori preferite, di che colore e di che modello. I vostro ospiti potranno divertirsi a scattare foto buffe e informali, ben diverse da quelle a volte un po’ ingessate dei servizi fotografici ufficiali.