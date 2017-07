El Focs de Blanes: il concorso internazionale di fuochi d’artificio

Ancora indecisi sulla meta per le vacanze? Potreste optare per il Blanes Firework Festival, il concorso internazionale di fuochi d’artificio più spettacolare d’Europa.

Le vacanze non sono ormai più un miraggio ma una prospettiva tangibile per la maggior parte dei lavoratori: molti hanno già prenotato da mesi i biglietti per le più disparate destinazioni, invece altri preferiscono organizzarsi all’ultimo, a seconda della disponibilità economica e della voglia del momento.

Se si è ancora in balìa dell’indecisione, il consiglio è quello di rivolgersi verso qualche bella meta europea, magari in occasione di qualche evento particolare del luogo: adesso grazie ai numerosi voli anche low cost che partono dai maggiori aeroporti italiani non dovrebbe essere difficile trovare biglietti aerei a prezzi non eccessivamente proibitivi, anche se si decide di prenotare all’ultimo momento. In questo caso, per una partenza intelligente, valgono sempre i consigli dettati dal buon senso: cercare di arrivare con un buon margine di anticipo in aeroporto, assicurarsi di avere solo lo stretto necessario in valigia – specie se si viaggia con bagaglio a mano – e in ultimo, se si deve raggiungere l’aeroporto in macchina, trovare un parcheggio custodito nei pressi dell’aeroporto dove parcheggiare la vettura per evitare spiacevoli sorprese al ri

entro.

Uno dei consigli per l’estate, in particolare se l’obiettivo della vacanza vuol essere il divertimento sfrenato, è sicuramente la Spagna: la penisola iberica è tradizionalmente un luogo dove le occasioni per divertirsi non mancano, in particolare se ci reca sulla Costa Brava, una località dove tradizionalmente si trovano molte discoteche, locali, spiagge bellissime e in generale tutti quei posti dove i giovani sono soliti divertirsi quando vanno in vacanza in Spagna.

Una delle mete d’eccezione a questo proposito è Blanes, che ospita El Focs de Blanes dal 22 al 26 luglio: l’evento è sostanzialmente una competizione tra le migliori compagnie pirotecniche che si contendono lo scettro per i fuochi artificiali più spettacolari. Quest’anno parteciperanno in totale 20 compagini, 16 spagnole e 4 straniere, che si sfideranno a colpi di fuochi d’artificio durante le 5 notti di cui è composto il festival.

L’evento attrae ogni anno circa 100.000 persone quindi ovviamente bisognerà affidarsi a un’attenta pianificazione per trovare il luogo migliore da cui godersi lo spettacolo: la collina di St. Juan è ovviamente presa d’assalto, così come la Platja de Blanes, quindi la soluzione migliore se si vuole godere dello spettacolo pirotecnico in tranquillità è noleggiare una barca e ammirare i fuochi artificiali al largo della costa.