Guardaroba d’autunno: i capi basic a cui non puoi rinunciare

I basic sono quei capi di abbigliamento facili da abbinare per indossare ogni tipo di look.

Sono i capi semplici che risolvono l’eventuale insicurezza che spesso ci coglie quando “non sappiamo cosa mettere”. Vediamo allora quali sono…

La t-shirt

Indispensabile durante tutto l’anno la t-shirt bianca in puro cotone è sicuramente il primo capo da avere nell’armadio. Sceglietela di un buon cotone poiché vi accompagnerà in tutte le stagioni.

La camicia bianca

In realtà anche questo è un capo da usare tutto l’anno. La camicia in cotone bianca illumina l’incarnato e si usa da mattina a sera. Di giorno per l’ufficio abbottonata fino al collo, la sera può svelare il decollete… assolutamente un must have!

Il cardigan

Quello nero è un vero passe-partout da indossare facilmente. Meglio se in misto lana e lungo sui fianchi vi farà risparmiare un sacco di tempo nella scelta dei vostri outfit.

La canotta

Colorata semplice o con pizzo, la canotta da portare sotto il cardigan o il blazer risolve anche l’occasione più formale.

L’abito nero

L’abitino basic nero in tessuto morbido da utilizzare di giorno in ufficio con stivaletti bassi e la sera per la discoteca con decolleté metallizzate. Ti basta utilizzare accessori diversi per trasformarlo facilmente. FORPEN ti propone questo abito nero con maniche corte, versatile e sbarazzino che sta bene a tutte!

Il piumino leggero

La versione corta del “100 grammi” in nylon diventa cool se la scegliete in versione colorata per rallegrare la stagione autunnale!

Il chiodo in pelle

Il capo d’abbigliamento intramontabile e versatile che trasforma l’outifit da sportivo ad elegante sdrammatizzando anche l’abito più elegante.

I pantaloni sportivi

L’alternativa ai jeans sono i pantaloni con coulisse che ricordano la tuta sportiva e quest’anno vengono proposti anche in similpelle. Indossali con le sneakers per gli outfit più sportivi o con gli stivaletti con tacco a spillo e un chiodo in pelle nera per un’uscita con le amiche.

I jeans

Intramontabili i jeans sono il capo più versatile in assoluto. Da scegliere nelle ultime versioni boy friend o mom fit che ricordano gli anni 90. Per uno stile più rock potete optare per gli skinny da portare con tacchi a spillo e zaino borchiato.

Il pantalone nero

Dal taglio maschile a gamba dritta meglio se con una lunghezza alla caviglia così da poterlo indossare sia con le scarpe basse e sia con lo stiletto con tacco.

Questa selezione è la base per “costruire” il vostro guardaroba d’autunno perfetto, ed essendo capi basici da utilizzare spesso, vi consigliamo di acquistarli di qualità!