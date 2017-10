La moda dei regali fatti a mano: un nuovo modo di dire “ti voglio bene”

Fare un regalo con il cuore significa cercare un oggetto unico, che possa esprimere senza bisogno di parole l’affetto tra due persone. Un’idea sempre più diffusa è quella di trovare oggetti e accessori personalizzati che rendano speciale il regalo così come lo è il rapporto tra due innamorati o tra mamma e figlia. Nessun bigliettino prefabbricato potrà esprimere appieno il vostro amore, ma due tazze identiche con le strofe della vostra canzone preferita o un cuscino con la vostra foto possono andarci molto vicino.

Cose ci Cuore: uno shop online interamente dedicato ai regali fatti a mano

Di solito oggetti e gadget artigianali si trovano nei piccoli negozietti dei centri storici o nei mercatini che a Natale colorano le piazze di tutta Italia; tuttavia sono sempre affollatissimi e questo vi da scarse possibilità di riuscire ad acquistare in tempo in vostro regalo fatto a mano.

Come fare? Rivolgendovi a Cose di Cuore, lo shop online interamente dedicato al confezionamento e alla vendita di prodotti personalizzabili realizzati a mano. Avrete infatti la possibilità di trovare prodotti di qualità tutti made in Italy, ricamati personalmente dalla proprietaria Meri, che si dedica con passione e creatività ad ogni richiesta, per trasformare la vostra idea nel regalo perfetto e dare voce alle vostre emozioni.

Cosa puoi trovare in Cose di Cuore

I prodotti principali che potrete trovare su Cose di Cuore riguardano prodotti tessili e accessori per la casa, come cuscini personalizzabili, asciugamani ricamati, grembiuli, canovacci e bavaglini, realizzati e decorati con materiali resistenti e figure fantasiose. Per il vostro regalo di Natale ci sono anche le tazze e i mug per la colazione su cui incidere il nome di una persona cara o una frase ironica, o le pratiche shopper, in cotone riciclato, ideali per le vostre amiche.

La linea dedicata ai bimbi riveste poi un ruolo importante nella vetrina digitale di Cose di Cuore: Meri, mamma anche lei, sa che per i più piccoli l’attenzione alla qualità dei materiali è d’obbligo, così come anche la fantasia per poter stimolare la loro creatività. Così nascono i porta-ciucci in legno naturale, che potete comporre personalmente inserendo il nome del vostro bambino o il suo animaletto preferito, gli asciugamani personalizzabili con ricami fatti a mano, colorati e resistenti ai frequenti lavaggi in lavatrice, ideali per la scuola materna, e i bavaglini che potete far ricamare a tema natalizio per festeggiare il primo Natale insieme.