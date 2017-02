Offerte di viaggi con Voyage Privé: vacanze a St Moritz

St. Moritz è considerata il gioiello delle Alpi Svizzere per la sua posizione privilegiata. Scoprite come partire con Voyage Privé!

A St. Moritz con Voyage Privé: i sogni diventano realtà!

Una vacanza a St. Moritz rappresenta nell’immaginario comune paesaggi mozzafiato e raffinata eleganza.

St. Moritz è considerata il gioiello delle Alpi Svizzere per la sua posizione privilegiata, in media in un anno gode di 322 giornate di sole, per la bellezza del suo territorio e per l’atmosfera esclusiva che si respira ovunque.

Una vacanza a St. Moritz rientra, quindi, a pieno titolo tra le esperienze da fare una volta nella vita, l’unico ostacolo?

I costi non certo abbordabili, ma con la dritta giusta unita a una buona dose di fortuna, io e il mio fidanzato siamo riusciti a trovare la nostra vacanza dei sogni a un piccolo prezzo!

Tra lusso e raffinatezza con sconti fino al 70%

Svegliarsi in un comodissimo letto king size avvolti da lenzuola morbide e profumate e godere dello spettacolo del sole che sorge tra le cime innevate delle più belle montagne svizzere.

Fare colazione in camera sorseggiando un buon cappuccio e degustando brioches calde con marmellata biologica, biscotti artigianali e frutta di stagione.

Una passeggiata tra scenari da favola fino al laghetto ghiacciato e tappa per il pranzo in uno dei tanti bar che lo circondano dove è possibile degustare specialità gastronomiche del luogo.

Trascorrere il pomeriggio tra vasche idromassaggio, getti d’acqua calda e salottini relax per coccolarsi e ricaricarsi prima di un tour nella famosa Via Serlas, paradiso dello shopping glamour dove sognare tra le vetrine sfavillanti a più alta quota d’Europa.

La sera raffinata cena in un’atmosfera esclusiva ma rilassata per godersi il piacere della lentezza e del tempo per se stessi.

Il nostro sogno è diventato realtà grazie alla dritta giusta arrivata come spesso accade dal passaparola di un’amica appassionata di viaggi, una vera e propria globe-trotter con le valigie sempre pronte e… il portafoglio illimitato, o almeno lo credevo io.

Sara, l’amica in questione, mi ha consigliato di registrarmi su Voyage Privé, un sito internet che propone soggiorni in strutture di media e alta fascia in Italia e all’estero con sconti fino al 70%.

Questo, e non il portafoglio illimitato, è il suo segreto per concedersi durante l’anno diverse vacanze esclusive senza spendere una fortuna.

Come funziona Voyage Privé?

Una volta registrata, ho iniziato a navigare tra offerte d’incredibili soggiorni nei più bei resort in Italia, in Europa o nel resto del mondo.

Voyage Privé propone in vetrina tutte le più recenti offerte o, se si è in cerca d’ ulteriore ispirazione, è possibile visitare le varie sezioni tematiche come:

country&wellness

sole&mare

città

gastronomia

vacanze con bambini

crociere

Le offerte di viaggio di Voyage Privé hanno una durata limitata nel tempo, in genere, una settimana.

Le schede descrittive sono dettagliate e complete di tutte le informazioni utili per prenotare una vacanza a misura di sogno!

Visto alcune spiacevoli esperienze passate, un’altra positiva scoperta è stato visualizzare prezzi veramente trasparenti, con indicati in maniera chiara eventuali servizi inclusi o esclusi.

Notifiche e app per trovare la vacanza ideale

Navigando sul sito, non abbiamo trovato disponibile nessuna vacanza a Saint Moritz, ma non ci siamo persi d’animo.

Abbiamo deciso d’usufruire del servizio gratuito di notifiche per cui è possibile scegliere destinazione, data o città di partenza per essere avvisati di ogni nuova offerta che risponde ai criteri selezionati.

Tempo pochi giorni, un’offerta scontatissima per St. Moritz era disponibile: l’abbiamo prenotata immediatamente!

Per non perdere nessuna occasione, è possibile scaricare gratuitamente la appdi Voyage Privé e restare costantemente aggiornati su tutte le nuove offerte.

Questa app presenta un’interfaccia semplice e immediata e un sistema di pagamento sicuro per prenotare in tutta tranquillità.

L’assistenza e l’affidabilità di un’agenzia viaggio tradizionale

Voyage Privé è un’agenzia di viaggio titolare di Licenza Viaggi e Turismo e Licenza IATA e il team d’assistenza clienti è costituito da professionisti del settore in grado di fornire consigli, alcuni sono delle vere e proprie chicche da habitué a St. Moritz, e rispondere a tutti i nostri dubbi.

Se il viaggio inizia dal momento della prenotazione, noi ci siamo sentiti subito coccolati e sicuri di poter contare per ogni aspetto della nostra vacanza su consulenti affidabili e capaci.