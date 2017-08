Come rimettere a nuovo il pc con l’upgrade

Computer lento e poco reattivo: come mai?

Ci siamo accorti che il nostro pc non risponde più alle nostre indicazioni, risultando lento e meno fluido? È arrivato il momento di effettuare un Upgrade. Ma che cosa significa, nello specifico? E, soprattutto, come si fa? L’Upgrade è semplicemente l’aggiornamento di un sistema informatico oppure di un programma. Questa procedura si rende necessaria quando il pc portatile comincia a sentire il peso degli anni e non dispone più di molto spazio: le conseguenze sono appunto prestazioni al di sotto della norma. L’Upgrade rimedia a queste pecche, con un processo funzionale che, per prima cosa, va ad agire sul disco rigido: in quest’ultimo infatti i file risultano fortemente deframmentati, uniti a una quantità di dati elettronici inutili e indesiderati che vanno ad accumularsi con il tempo, a causa del frequente utilizzo. Sembra complicato, in realtà non lo è af

fatto: con pochi passaggi vedrete come sarà possibile dare nuova linfa vitale al vostro computer

L’Upgrade di un pc portatile in pochi, semplici, passi

Seguendo le chiare spiegazioni presenti sul sito www.riparailmiopc.com effettuare un iniziale Upgrade sarà un gioco da ragazzi. Come prima cosa dovremo accertarci di controllare il menù di esecuzione automatica di Windows: qui potremo eliminare tutte le applicazioni e i file che non ci servono più, compresi tutti quei programmi già inseriti nel pc allo stato vergine. Questa procedura è fondamentale perché permette di ripristinare e accellerare la fase di avvio, ma attenzione a non rimuovere le applicazioni essenziali. Un altro problema di un pc lento è sicuramente legato alla questione memoria. In questo caso si dovrà ricorrere a nuovi supporti: senza spese eccessive sarà possibile aumentare la RAM e ottenere così maggiore spazio, insieme ad una maggiore velocità, che è

; poi un requisito fondamentale per un uso ottimale del pc. Se siete appassionati di videogiochi oppure usate il pc per lavoro (come ad esempio, chi si occupa di editing video o di grafica) valutate molto bene quest’ipotesi, perché nel vostro caso potrebbe risultare più conveniente l’acquisto di un nuovo computer, con caratteristiche più moderne: ricordate che la tecnologia è costantemente in evoluzione e ciò che è innovativo oggi, tra un anno potrebbe già diventare obsoleto

Sostituire l’hard disk

Un altro componente indispensabile nel pc è il disco rigido o hard disk. Ci sono alcuni campanelli d’allarme che dovrebbero avvisarci sulla sua operatività giunta alla fine: caricamenti lentissimi o addirittura lo schermo che diventa blu sono segnali da non sottovalutare! La sua sostituzione è quindi un passo obbligato che vi consentirebbe, inoltre, di formattare e reinstallare l’intero sistema operativo, con risultati davvero eccellenti, che porterebbero il pc a nuova vita. Una buona idea è quella di optare per un hard disk SATA, ma se potete concedervi una spesa più alta il miglior prodotto è il disco Solid State SSD, che garantisce prestazioni più affidabili e super rapide. Prestate molta attenzione durante la fase di installazione: se non siete in possesso di buone capacità tecniche e minime conoscenze di hardware sarà consigliabile affid

arvi a una persona più esperta. Il fai da te potrebbe danneggiare o addirittura eliminare foto e file importanti e, dal momento che l’acquisto del nuovo hard disk non è proprio economico, meglio non correre rischi. Per informazioni più complete, date un’occhiata al sito specializzato https://www.riparailmiopc.com/computer.html, dove troverete utili consigli su procedure e prodotti