Polistirene espanso: cos’è e dove acquistarlo

Ricercatissimi e utilissimi, gli articoli in polistirene espanso a Bergamo si trovano in vendita solo presso poche ditte specializzate che lavorano e forniscono materiale per imballaggio, pannelli isolanti per solai e pareti, cappotti termici, ma anche contenitori per alimenti. Il polistirene espanso è un materiale dalle elevate potenzialità. Grazie alle sue eccellenti qualità di impermeabilità ed isolamento, viene usato soprattutto nel campo dell’edilizia, ma oggi le sue applicazioni si prestano a svariati usi in più campi. E la sua durata è praticamente illimitata.

Al livello strutturale è costituito da carbonio e idrogeno, ma praticamente viene ricavato dal petrolio, attraverso un procedimento chimico che comprende l’aggiunta del solo pentano che funziona da gas espandente. Ma il reagente principale che permette al polistirene di assumere la classica forma di perle gonfiate è sicuramente il vapore acqueo. Ad elevate temperature infatti questo gas fa espandere le perline anche fino a 50 volte la loro forma iniziale. Ma la caratteristica più curiosa e nello stesso tempo più preziosa di queste piccole perline, è senza dubbio la loro struttura a celle chiuse che imprigiona l’aria all’interno di ognuna di esse e impedisce i suoi moti connettivi. Ciò lo rende un isolante termico perfetto. In più non è da trascurare neanche la sua elevata capacità di isolamento acustico.

Le perline, una volta gonfiate, poi vengono saldate l’una all’altra tramite sinterizzazione, ossia tramite un procedimento che vede in posizione centrale sempre l’azione del vapore acqueo. Oggi non è previsto l’uso di clorofluorocarburi o altri derivati del petrolio che danneggiano la sfera di ozono dell’atmosfera. Gli unici ingredienti usati per creare gli articoli in polistirene espanso sinterizzato sono dunque il vapore acqueo come reagente; l’aria che ne rappresenta il 98% e l’unico idrocarburo che non solo occupa il 2% restante, ma evapora al termine del procedimento, che è il pentano. Gli imballi in polistirene espanso, una volta smaltiti in discarica, non inquinano e possono essere interamente riciclati.

Oltre ad essere ottimi isolanti termici, gli articoli in polistirene espanso sono anche altamente resistenti all’umidità. Il che ne fa eccellenti alleati per ostacolare la formazione di condensa e di muffe sulle pareti in presenza di diffusione del vapore. Inoltre l’assenza di valori nutritivi utili per la crescita di funghi e batteri li rende anche altamente igienici e atossici. I pannelli di polistirene espanso sono però traspiranti e quindi permeabili al vapore, ma nei confronti dell’acqua si comportano diversamente, non lasciandola passare e non assorbendola neanche in minima parte.