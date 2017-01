Stampa online: quanto costa e quali possibilità offre

La stampa online è una delle nuove possibilità che ci vengono offerte dalla diffusione esponenziale che la rete ha avuto in questi ultimi anni. La diffusione di internet, infatti, ci mette a disposizione la possibilità di rivolgersi, per molti aspetti della vita domestica o professionale, ad aziende che abbiamo conosciuto online, e che si trovano in posti anche molto lontani da noi. Per alcuni servizi, in particolare, abbiamo degli enormi vantaggi se ci rivolgiamo ad aziende online piuttosto che alle aziende tradizionali che si trovano vicine a noi.

Certo, è difficile chiamare un’idraulico che abita dall’altra parte dell’Italia perché non ci sta inviando un prodotto, ma c’è bisogno della sua presenza fisica, ma per vari ambiti come le apparecchiature elettroniche, la stampa, l’abbigliamento, l’arredamento, le aziende che si trovano online offrono una scelta maggiore e una competitività maggiore rispetto a quelle che non lavorano su internet.

I motivi sono tanti, ma principalmente un’azienda online ha come bacino di utenza potenziale molto grande, e questo le consente di abbattere i costi offrendo anche un risparmio considerevole al cliente.

In questo articolo parliamo quindi nello specifico della stampa online, e di un’azienda tra le più interessanti del momento che propone una vastissima scelta per i prodotti che è possibile stampare e anche dei prezzi che sono davvero accattivanti: parliamo di Helloprint.it.

Le possibilità offerte da questo servizio sono veramente tantissime, molte più di quelle offerte da una tipografia tradizionale: si va infatti dal materiale di cancelleria (bloc notes, biglietti da visita, carta intestata) al materiale promozionale, che spesso è molto costoso per un’azienda, in particolare in fase di apertura, come i depliant, i volantini e i cartelloni pubblicitari.

Sempre per le aziende, è possibile accedere anche a prodotti completamente differenti da quelli tradizionali: un esempio sono i gadget, ovvero le penne, i portadocumenti, ma anche le borse e le magliette, quindi la stampa sui tessuti; per chi ha un bar o un ristorante è possibile accedere anche alla stampa su accendini, sottobicchieri, tovagliette e tante altre opportunità promozionali.

E questo solo parlando del tipo di prodotti, perché non bisogna dimenticare del prezzo concorrenziale. Ogni prodotto ha un suo range, e in generale più si stampa e meno si spende, ma anche il prezzo in valore assoluto è assolutamente competitivo: per fare un esempio, la stampa di 5000 volantini promozionali ha un costo di circa 90 euro, ovvero meno di due centesimi a volantino. Praticamente, con la stampa online su carta lucida ogni volantino si paga meno di un foglio di carta A4 comprato nella risma (mediamente vanno sui due centesimi a foglio), considerando che il foglio della risma, appunto, è bianco e non stampato.

Anche cataloghi, brochure, espositori e la stampa di fotografie a qualunque dimensione sono davvero competitivi!

Le possibilità offerte da un servizio come Hello Print, insomma, sono interessanti sia dal punto di vista numerico, ovvero per il numero delle possibilità messe a disposizione, sia dal punto di vista economico, per il loro prezzo. Visto che tutti ci troviamo, per qualsiasi motivo, a stampare diversi tipi di prodotti, per la casa o per l’ufficio, la prossima volta vale la pena di prendere in considerazione questo tipo di servizio: i vantaggi ci sono e da tutti i punti di vista.