Il capodanno a Venezia è l’evento che, dopo il Carnevale, raccoglie il massimo delle presenze da tutto il mondo. Si perchè quest’evento non è solo una serata speciale, ma un’occasione per visitare la città sull’acqua che per le festività si presenta con luci e colori suggestivi. L’arrivo di turisti di tutte le nazionalità rende ancora più particolare questo momento dell’anno.

Come passare organizzare il Capodanno 2017 a Venezia?

Innanzitutto, se è la vostra prima volta a Venezia prendetevi qualche giorno per poterla visitare al meglio. Molte sono le offerte di voli per raggiungerla comodamente e molti sono gli alberghi che offrono pacchetti speciali per il Capodanno 2017 a Venezia. Molti si trovano in prossimità della stazione Santa Lucia, il mezzo più utilizzato dopo l’aereo per raggiungere Venezia.

Per quanto riguarda l’organizzazione del vostro viaggio, vi consigliamo di utilizzare la formula B&B dato che Venezia è una città d’arte da vivere H24 con le sue bellezze artistiche e con le sue caratteristiche osterie in cui degustare ottimi “cicheti” veneziani!

Quindi, riassumendo, ecco i consigli:

scegliete un albergo nelle vicinanze degli imbarcaderi per i vaporetti per agevolare i vostri spostamenti a Venezia o comunque che si trovi in prossimità di collegamenti ai mezzi pubblici nel caso in cui scegliete una struttura fuori dal centro storico

evitate la pensione completa o la mezza pensione per poter godere appieno di tutto quello che la città vi offre

Come passare la notte di Capodanno a Venezia?

La grande festa è principalmente in Piazza San Marco, straordinaria location, che negli ultimi anni propone con successo “Love”. La manifestazione a base di musica sempre diversa si conclude alla mezzanotte con lo scambio di baci appassionati come si usa da tradizione. Naturalmente a seguito un’esplosione di fuochi d’artificio che si riflettono sulla laguna creando suggestioni magiche da ricordare.

Se preferite organizzarvi anche per la cena consigliamo la prenotazione in anticipo proprio per la notevole affluenza. Oppure potete approfittare del famoso “tour per bacari” in cui degustare le specialità gastronomiche veneziane accompagnate da buon vino.

In alternativa, chi è appassionato può preferire il Teatro La Fenice con il Concerto di Capodanno dedicato alla musica internazionale per concludere l’anno con eleganza e sobrietà.

O ancora, se il meteo lo consente, e preferite un capodanno più economico potete semplicemente vivere la città scoprendo calli e sestieri in cui godere di scorci unici.

Prenota Voli ed hotel con Expedia.it