Capsule compatibili Caffitaly: l’irresistibile aroma del caffè

Caffitaly System è un sistema ideato per le macchine per espresso a capsule di ultima generazione. È stato messo a punto nel 2004 da un nutrito team di esperti per produrre caffè gustosi, cremosi e sempre caldi al punto giusto. Il brand Caffitaly nel corso del tempo è cresciuto in maniera esponenziale divenendo un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di sistemi di qualità ineccepibile, da adoperare per realizzare caffè da sorseggiare durante la giornata e perfetti da bere in ogni occasione.

Capsule compatibili Caffitaly: una miscela di caffè per ogni esigenza

Il profumo del caffè ha un fascino particolare, irresistibile e rievoca sempre piacevoli ricordi del passato ma solo se preparato a regola d’arte. L’aroma del caffè appena pronto al mattino, quello che si sprigiona nell’aria dopo ogni pasto e quello che aiuta a ricaricare il fisico e l’umore durante una pausa sul lavoro: ogni tazzina ha la sua storia da raccontare. Caffitaly lo sa bene e per questo ha ideato caffè per ogni gusto ed esigenza proponendo sul mercato un vasto assortimento di capsule contenenti miscele differenti.

Mio Espresso ripropone tutte le capsule compatibili Caffitaly, contenenti le migliori miscele di caffè, selezionate e testate da esperti del settore. Hanno un costo accessibile a tutti e garantiscono una qualità ineccepibile. La tostatura così come la macinatura vengono seguite e controllate continuamente per ottenere un prodotto finito eccellente. Caffè gustosi, aromatici, spessi, più o meno intensi: tutto questo e molto altro è ciò che offrono le capsule compatibili prodotte per Caffitaly.

Capsule compatibili Caffiltay: dall’Espresso al Decaffeinato

Fra le capsule compatibili Caffitaly più richieste, ci sono quelle Mio Espresso Corposo. Contengono una miscela formata dall’80% di Robusta e un 20% di Arabica e sono caratterizzate da un aroma ben bilanciato e rotondo. La miscela Sublime invece ha una percentuale più alta di Arabica e viene adoperata da chi ama il caffè particolarmente aromatico, delicato e non troppo forte. Chi invece ama un caffè più carico, corposo e intenso, può scegliere la varietà Fortissimo contenente il 100% di Robusta. Per tutti coloro che vogliono sorseggiare caffè privi di caffeina c’è la miscela Decaffeinato composta da un 50% di Robusta e un 50% di Arabica. Ha un gusto rotondo, ben equilibrato e che mette d’accordo proprio tutti. Le capsule compatibili Caffitaly vengono proposte in confezioni da 10, 50 oppure da 100 pezzi.

Prenota Voli ed hotel con Expedia.it