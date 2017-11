I migliori viaggi in Africa

L’Africa è un continente ricco di fascino e che offre molte emozionanti opportunità a viaggiatori di ogni tipo.

Egitto e Tunisia sono due delle mete africane più comunemente scelte dai turisti. Tra i viaggiatori sono molto apprezzati anche Kenya, Marocco e Madagascar. In Africa c’è veramente tanto da scoprire. Straordinarie testimonianze archeologiche di un glorioso passato, come quello dell’Egitto dei Faraoni, ma anche antiche tradizioni, una fauna incredibile e paesaggi mozzafiato.

Ci sono spiagge, dune di sabbia, oasi, villaggi turistici attrezzati e la possibilità di vivere esperienze ben più avventurose, come quella di un safari Sudafrica.

Il continente africano è ampio e consente a viaggiatori di tutti i tipi di vivere esperienze veramente memorabili. L’importante è affidarsi sempre a dei professionisti. L’Africa non è un Paese semplice, ci possono essere non pochi rischi per il turista improvvisato, meglio non lasciare nulla al caso, affidandosi esclusivamente ad agenzie di viaggio e operatori con una lunga e comprovata esperienza. Facendolo anche le trasferte più avventurose, come ad esempio quella di un safari nell’Africa più selvaggia, potranno svolgersi in piena sicurezza.

Tra le mete che vi segnaliamo e consigliamo di vistare, almeno una volta nella vita ci sono: la “Città rossa” di Marrakesh, veramente un posto magico, che pullula di mercatini, giardini, splendidi palazzi e moschee.

Merzouga, in Marocco, è la meta ideale se vi volete godere splendidi ed indimenticabili tramonti sulle dune del deserto. Restando in Marocco, merita quanto meno di essere citata Fes, città dove nacque la prima università del mondo.

Città del Capo, in Sudafrica vi saprà sorprendere e visitandola sarete costretti a rivedere tutti i vostri luoghi comuni su questa parte del mondo.

Se per voi l’Africa è in particolare natura, animali e straordinari paesaggi, apprezzerete senza dubbio Arusha, in Tanzania. Se sognate invece spiagge bianche, palme e un mare cristallino, consigliamo la spiaggia Diani in Kenya.

In fine, se volete dire di conoscere l’Africa non potete non visitare le Cascate Vittoria in Zimbabwe, se siete fortunati potrete vederle impreziosite da uno splendido arcobaleno, che non dimenticherete mai.

L’unico inconveniente di uno di questi viaggi è che probabilmente porterete a casa con voi il cosiddetto mal d’Africa, ovvero un’incredibile nostalgia, con relativo desideri di far ritorno in questo luogo incantevole.

