Montegrotto terme, meta perfetta per una vacanza salutare!

Conoscete gli innumerevoli benefici delle terme sul corpo e sulla mente? Prenotate un soggiorno in un hotel con terme a Montegrotto, ed avrete immediatamente la risposta!

Si, perchè molti, ma non tutti, sanno che le terme sono un toccasana per il nostro organismo, una cura naturale contro i dolori di chi soffre di artrosi, artrite, reumatismi, osteoporosi, e altre infiammazioni dell’apparato osteoarticolare. Ma a differenza delle terapie mediche tradizionali (di cui a volte non si può purtroppo fare a meno) vi sono una serie di trattamenti con il fango maturo di Abano e con le acque termali del bacino euganeo, che danno effetti benefici straordinari, senza controindicazioni (a meno che non si sia un soggetto con gravi patologie cardiache o grossi problemi di ipertensione, insufficienza renale acuta, oppure in gravidanza o in presenza di forme tumorali).

E’ sottointeso che chi si appresta ad effettuare un ciclo di fangoterapia o terapie inalatorie in uno degli hotel termali di Montegrotto, dovrà presentare regolare ricetta del proprio medico curante o specialista, che attesti la diagnosi e che escluda la presenza di situazioni inadatte a questo tipo di cure. C’è anche da dire che, all’arrivo in hotel, l’ospite che deve effettuare delle delle cure, sarà sottoposto ad una ulteriore visita da parte del medico termale presente nella struttura.

Ma oltre alle cure termali, che cosa offrono Montegrotto e i suoi hotel?

Un panorama rilassante e appagante, in ogni stagione dell’anno, grazie alla vicinanza con i Colli Euganei e alle tante località limitrofe, come Arquà Petrarca, Praglia, Monselice, Este e Montagnana;

piscine stupende, con acqua termale, lettini idromassaggio, cascate cervicali;

centri benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali, massaggi e trattamenti estetici per il viso e il corpo.

Per i più sportivi e attivi, ci sono le biciclette che gli hotel mettono a disposizione gratuita dei clienti, con le quali cimentarsi in percorsi ciclabili facili e alla portata di tutti oppure su tracciati più impegnativi ma emozionanti.

Ma un hotel con terme a Montegrotto può essere anche una location originale per una ricorrenza da festeggiare con gli amici, con i famigliari o con la persona cara, grazie alle tante offerte dedicate per esempio:

all’addio al nubilato;

ad uno Spa Day in totale comfort e relax, con camera d’appoggio e drink incluso;

ad un weekend romantico in dolce compagnia.

Avete mai pensato che per la vostra festa di laurea o per il vostro anniversario, una festa a bordo piscina sarebbe qualcosa di spettacolare, unico ed indimenticabile? Negli hotel a 4 stelle di Montegrotto, è possibile farlo! E gli invitati rimarranno piacevolmente colpiti dal servizio e dalla location.

Approfittate dunque delle offerte di un hotel con terme a Montegrotto per una festa davvero originale!

