Weekend di benessere last minute? Vieni ad Abano Terme!

Un weekend di benessere, last minute, può essere sufficiente per staccare la spina, rilassare mente e corpo e godere delle piccole cose, così come farsi coccolare e viziare da albergatori capaci e ospitali.

Questo è quello che succede ad Abano Terme, dove la cura del cliente e l’attenzione verso le sue esigenze, sono tra le priorità maggiori.

In tutti gli hotel termali sono presenti

piscine interne ed esterne con acqua alla temperatura costante di 35/38 gradi,

centri benessere all’avanguardia, con trattamenti viso e corpo di qualità,

centri termali dove fare la fangoterapia (per chi soffre di artrosi, reumatismi ed osteoporosi) e le terapie inalatorie, per contrastare otiti, riniti, bronchiti e faringiti,

palestre e zone fitness per mantenersi sempre attivi e in forma,

ristoranti interni dove la cucina è ottima, abbondante, genuina e possibilmente, con prodotti a km 0.

Nel corso di un weekend benessere last minute, potrete approfittare dei vari trattamenti per il vostro relax, come i massaggi rilassanti e decontratturanti, la riflessologia plantare, i massaggi al viso, la manicure e la pedicure.

Se soggiornate in coppia, c’è anche la possibilità di fare i massaggi insieme, con sottofondo di luci diffuse, profumi inebrianti e musica distensiva. Il calore degli olii, il profumo degli ottimi prodotti usati dalle estetiste, le note di una musica rilassante, vi faranno trascorrere momenti di armonia e benessere, che vi serviranno a ricaricarvi e a ritrovare intesa e feeling con il vostro partner.

Per chi ama l’attività sportiva, all’aria aperta ma non solo, potrà allenarsi nelle palestre che quasi tutti gli hotel ad Abano hanno al loro interno, nuotare nelle bellissime piscine interne ed esterne, così come giocare a tennis nei vari circoli dei dintorni, andare in bicicletta (con le bici messe a disposizione dagli hotel), giocare a golf in uno dei 4 circoli del territorio.

Ma non è finita qui: potrete anche fare nordic walking, trekking, andare a cavallo.

Ma se proprio il vostro obiettivo è il dolce far niente, allora Abano Terme e i suoi hotel, faranno di tutto per aiutarvi a raggiungerlo!

Le camere sono confortevoli, dotate di tutti i servizi, wi-fi gratis, aria condizionata, tv satellitare; la cucina è veramente ottima, curata, varia e genuina; e per chi soffre di intolleranze o allergie, non avrà problemi, perchè troverà chef e strutture organizzate per andare incontro alle sue esigenze.

Venite allora a provare la qualità e la professionalità dei servizi offerti negli hotel termali di Abano Terme e Montegrotto, e scoprirete che un weekend benessere last minute …. è quello che vi serve!

